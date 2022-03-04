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'Balyoz Darbe Planı' davasında karar çıktı! Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a hapis

'Balyoz Darbe Planı' davasında karar çıktı! Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a hapis

BALYOZ Darbe Planı manşeti nedeniyle dönemin Taraf gazetesi yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl 4'er ay, haberi yazan Mehmet Baransu'ya ise 13 yıl hapis cezası verildi.

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'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve yok etme' suçlarından yargılanan kapatılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Baransu 13 yıl hapis, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

"Egemen Harekât Planı" adlı Genelkurmay'a ait gizli belgenin gazetede yayımlandığı iddiasıyla açılan davanın Haziran ayındaki duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Altan, Çongar ve Oğur'un "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti Mehmet Baransu'nun ise "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma", "gizli kalması gereken bilgileri temin etme" ve "açıklama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağından tevsii tahkikat taleplerinin reddine karar verdi. Baransu’nun avukatı Koç, “Duruşmada kalmamızın mantığı yok siz yargılamanızı kendi kendinize yapın. Hukuksuzluğa ortak olmayacağız” dedi. Av. Koç ve Baransu salondan ayrıldı.

Mahkeme başkanı, dosyayı karar bağlayacaklarını belirterek taraflara diyecekleri olup olmadığını sordu. Katılan Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Davaya konu eylemin örgütsel faaliyet olduğu açıktır” diyerek Baransu’nun cezalandırılmasını istedi.

Yasemin Çongar ve Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, “Egemen Harekât Planı hiçbir yerde yayınlanmadı. Yayınlandığını gösterir hiçbir delil bu dosyanın içinde yok. Tam da aksine AYM’nin bağlayıcı kararı var yayınlanmadığına ilişkin.“ ifadesini kullandı.  Av. Çalıkuşu, Çongar ve Altan’ın üzerine atılı suçlamaların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talep etti.

Mahkeme, Baransu’nun “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan suçundan 6 yıl, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan 7 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararda indirime gitmedi. “Devletin güvenliğine,iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge, vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma” suçundan Baransu’nun beraatına karar veren mahkeme “üyelik” yönünden davanın reddine karar verdi.

Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur da “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Çongar, Altan ve Oğur’un diğer suçlar yönünden beraatlarına hükmetti. Hakkında yakalama kararı bulunan Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, sanıklardan ayrı ayrı 10 bin 250 TL alınarak katılanlar Çetin Doğan, İzzet Ocak, Kadır Sağdıç, Nedim Ulusan, Suat Aytın’a verilmesine hükmetti.

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