BIST 2.009
DOLAR 14,22
EURO 15,64
ALTIN 889,68
HABER /  DÜNYA

Beşar Esad, Ukrayna'yı işgale asker gönderdi! Esad'ın paralı askerleri Rusya saflarında

Beşar Esad, Ukrayna'yı işgale asker gönderdi! Esad'ın paralı askerleri Rusya saflarında

YILLARDIR kendi ülkesinde kendi vatandaşını katleden Beşar Esad, şimdi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardımcı olmak için paralı askerlerini Ukrayna'ya gönderdi. Esad'ın paralı askerleri, Ermenistan üzerinden geçerek Rusya saflarında savaşa katılacak.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 9. gününde çatışmalar tüm hızıyla sürerken, Rusya'nın Ukrayna'ya Ermenistan üzerinden Beşar Esad'ın paralı askerlerini sevk ettiği ortaya çıktı. Haber Global'in edindiği istihbari bilgiye göre Rusya, Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den paralı askerler getirdi. Elde edilen bilgiye göre Beşar Esad tarafından Rusya'ya gönderilen paralı askerlerin Ukrayna'ya gidiş güzergahı da belli oldu. 

Suriye'den Ermenistan'a, oradan Osetya'ya...
Suriye'den yola çıkan paralı askerler Ermenistan'a götürülüyor. Ermenistan'daki Erebuni Hava Üssü'nde toplanan bu askerler Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki Mozdok şehrine getirildikten sonra Rus ekiple birlikte Ukrayna'ya gönderiliyor. 

Ukrayna'yı tıpkı Suriye gibi istikrarsızlaştırma projesi
Rusya'nın Beşar Esad'ın Ermenistan üzerinden gönderdiği bu paralı askerlerle Ukrayna'da tıpkı Suriye'deki gibi istikrarsızlık yaratmayı hedeflediği belirtiliyor. 

İlgili Haberler
Putin'den Türkiye dahil komşu ülkelere çağrı NATO'dan Ukrayna'yı yalnız bırakacak! Son açıklamalar dikkat çekti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna yaptırımları Rusya'ya pahalıya patladı! Servetler eriyor: Listeden bir bir düşüyorlar
Foto Galeri Ukrayna yaptırımları Rusya'ya pahalıya patladı! Servetler eriyor: Listeden bir bir düşüyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem tatbikatına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem tatbikatına katıldı
'Balyoz Darbe Planı' davasında karar çıktı! Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a hapis
'Balyoz Darbe Planı' davasında karar çıktı! Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a hapis
THY Euroleague 2022 Final-Four'un oynanacağı kent değişti
THY Euroleague 2022 Final-Four'un oynanacağı kent değişti
Benzin ve motorine 5 Mart 2022 itibariyle büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı bir de gizli zam var
Benzin ve motorine 5 Mart 2022 itibariyle büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı bir de gizli zam var
Ukrayna kendi amiral gemisini batırdı! Putin ve Zelenskiy'den flaş açıklamalar geliyor
Ukrayna kendi amiral gemisini batırdı! Putin ve Zelenskiy'den flaş açıklamalar geliyor
Diyanet 2022 Ramazan ayı fitre miktarını belirledi
Diyanet 2022 Ramazan ayı fitre miktarını belirledi
Putin'den Türkiye dahil komşu ülkelere çağrı
Putin'den Türkiye dahil komşu ülkelere çağrı
Bakan Vedat Bilgin'den açıklama SMA ilaçları neden SGK tarafından karşılanmıyor?
Bakan Vedat Bilgin'den açıklama SMA ilaçları neden SGK tarafından karşılanmıyor?
Kilosu 250 TL! Sayısız faydası bulunuyor: Öksürüğe, balgama iyi geliyor
Kilosu 250 TL! Sayısız faydası bulunuyor: Öksürüğe, balgama iyi geliyor
NATO'dan Ukrayna'yı yalnız bırakacak! Son açıklamalar dikkat çekti
NATO'dan Ukrayna'yı yalnız bırakacak! Son açıklamalar dikkat çekti