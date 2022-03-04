Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında ele geçirildi bir şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 11 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" kapsamında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, LPG deposu içerisine gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.