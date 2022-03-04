Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında ele geçirildi bir şüpheli gözaltına alındı

NATO toplantısı sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama Rusya ile Ukrayna için Antalya önerisi

THY'den uçaklarda PCR test ve maske için açıklama

Mühendis 'beni yalnız bırakın' dedi arkadaşları dışarı çıkınca olanlar oldu

Benzin ve motorine 5 Mart 2022 itibariyle büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı bir de gizli zam var