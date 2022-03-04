NATO toplantısı sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama Rusya ile Ukrayna için Antalya önerisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO toplantısı sonrası son dakika açıklamasında şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabaları ortada.

Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antaya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum.

Ukrayna'dan tahliyeler

Dün itibariyle Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşın tahliyesi gerçekleşti. Birkaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza 'Oradan ayrılın' çağrısında bulunduk, her gün oradan da tahliyeler gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İki tarafla da iletişimimiz devam ediyor. Kuşatılmış bölgelerdeki vatandaşlarımızı Rusya üzerinden tahliye etmek için çalışmalarımız sürüyor. Umarım en kısa planımız işler, gayretlerimizi devam ettireceğiz. Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye etmek için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Rus tarafıyla da askerler düzeyinde temasımız devam ediyor.

Wendy Sherman'ın ziyaretine ilişkin; ABD ile gündemimizde ikili konular da var, Ukrayna'daki durum da görüşülecektir.

Hava sahamızı açık tutuyoruz. Sadece Türkiye açısında değil yaptırımı uygulayan ülkelerin vatandaşları açısından da hava sahasını açık tutuyoruz