ABD'li siyaset bilimcinin Ukrayna kehaneti! 2015'teki video yeniden gündem oldu

ABD’nin etkili siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'ın 2015 yılı konuşmasında Ukrayna'nın ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildiğini, adeta kandırılarak Rusya'nın kucağına atıldığını anlattığı konuşması ortaya çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dünyaca ünlü siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'ın 2015 yılı konuşmasında Ukrayna'nın ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildiğini, adeta kandırılarak Rusya'nın kucağına atıldığını anlattığı konuşması ortaya çıktı.

Mearsheimer yıllar önce yaptığı konuşmasında Batının Ukrayna'yı bugünkü acı tabloyu yaşayacağı bir sona doğru ittiğini adeta bugün yaşananları görürcesine anlatıyor. İşte ABD'li uzmanın 2015 yılında yaptığı konuşmasından öne çıkanlar:

"Ukrayna için en iyi çözüm budur"

Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir. Ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacaktır. Benim savunduğum şey ise Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmek ve ekonomik olarak kalkındırmak. Rusya ve NATO arasındaki rekabetten çekip çıkarmak. Ukrayna için en iyi çözüm budur.

"Biz tersini yapıp Ukrayna'yı kıştırtıyoruz"

Bizim yaptığımız şey Ukraynalıları Rusya'ya karşı kışkırtmaktan ibaret. Ukrayna halkına bir gün bizim Putin'i yeneceğimiz ve Ukrayna'yı batının bir parçası haline getireceğimiz yönünde umut vermekteyiz. Çünkü zamanın bizden yana olduğunu düşünüyoruz.

"Ukraynalılar bize inanıyorlar ve böyle giderse duvara toslayacaklar"

Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte. Ama Ukrayna halkının neredeyse tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve bunun yerine çetin bir politik mücadeleyi tercih etmekteler. Biraz önce söylediğimiz gibi böyle devam ederlerse ülkeleri sonunda duvara toslayacak. Ve bizim yaptığımız şey bunu hızlandırmak.

"Ukrayna'yı kışkırtmak yerine hale getirmeliyiz"

Yapmamız gereken en iyi şey Ukrayna'yı tarafsız hale getirmek. Bunu yapmak ABD olarak bizim de işimize gelecektir. Rusya'nın da işine gelecektir. Ve en önemlisi Ukrayna'nın işine gelecek ve onları bu kötü sondan koruyacaktır.