G1ANT Türkiye pazarı İçin Kant’ı tercih etti

Dünyanın önde gelen RPA şirketlerinden Londra Merkezli G1ANT Türkiye pazarına giriyor.

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Başta bankacılık ve finans, sanayi kuruluşları, perakende sektörü ve pek çok sektörde önemli işlere imza atan RPA yazılım firması olan GIANT, Türkiye’nin genç ve yenilikçi yazılım şirketlerinden Kant Yazılım Anonim Şirketi ile iş birliğini duyurdu. Kant ile imzaladıkları partnerlik anlaşması ile G1ANT Türkiye faaliyetlerini Kant yönetecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kant CEO’su Muhammed Gider;

“ Kant 2016 yılından beri faaliyetlerini sürdüren bir teknoloji şirketi. Temel felsefemiz; geliştirdiğimiz ürünlerde en önemli motivasyonumuz, teknolojiyi insanlığın hizmetkârı yapabilmek. İşimizi, günlük yaşantımızı yani hayatımızı kolaylaştıran çözümler üreterek, bürokratik süreçleri ortadan kaldırıyoruz. Ölçeği ne olursa olsun tüm projelerimizi yarının insanını düşünerek üretiyoruz.

RPA gelişmekte olan önemli bir teknoloji. İnsan yaşamını kolaylaştırma ve Endüstri 4.0’a geçişte önemli bir sac ayağını Robotik Süreç Otomasyonu yazılımları oluşturuyor. İnsanların yapmak zorunda olduğu rutin işleri robotlara devretmek ve insanlara yaratıcı işlerde fırsatlar yaratmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bilgisayarların kendi kendini yönettiği verimin arttırıldığı bir dünya önümüzde duruyor. Artık pek çok işletme rutin işlemlerini RPA yazılımlarına devretmeye başladı. RPA ile değişen dünyaya seyirci kalmak çok mümkün olamaz diye düşünerek G1ANT ile bir iş birliği yaptık. Onların destekleri ve diğer sektör temsilcilerinin teveccühleri ile Türkiye’nin önemli bir teknoloji merkezi olması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin teknoloji üretme potansiyeli çok yüksek, şirketlerimiz, startuplarımız önemli başarılara imza atıyor. İşbirliklerini artırarak potansiyelimizi keşfetmeliyiz.”…

G1ANT Ceo’su Tom Kmiecik ise;

“ G1ANT olarak, Kant'ın Türkiye'deki ilk stratejik ortağımız ve Robot Devrimi'nin bir parçası olması nedeniyle çok mutlu ve heyecanlıyız. Gelecekte, hibrit iş gücü norm haline gelecek. Yazılım robotları, daha verimli çalışmak ve müşteriler ve çalışanlar için benzersiz bir deneyim sağlamak için insan meslektaşlarıyla uyum içinde çalışacak. Geleceğin hibrit iş gücü, insanların doğuştan gelen insani güçlerine (ör. strateji, değerlendirme, yaratıcılık ve empati) odaklanmalarına olanak sağlayacaktır. Hibrit bir yaklaşımı benimsemek, her zaman başarılı bir işletmenin iki temel dayanağı olan maliyetleri azaltırken, üretkenliği artıracaktır.” açıklamasında bulundu.