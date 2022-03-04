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Ukrayna'daki Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova tek hayalini açıkladı: Annemi arayıp diyeceğim ki...

Savaşın ortasından yaptığı yayınlar ile anlık paylaşımlarda bulunan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova tek hayalini açıkladı.

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Rusya Ukrayna işgalinin 9. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus tankları dün gece Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin yakınındaki kasabaya girdi. Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken, çatışma nedeniyle nükleer tesiste yangın çıktı.

Gülsüm Khalilova Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili Kiev’den yaptığı paylaşımlarla ABD’ci casus eleştirilerinin de hedefi olmuştu. Khalilova sosyal medya hesabından tek hayalini açıkladı. Paylaşımında, Biliyorum…Bir sabah olacak annemi arayıp diyeceğim ki: “Anne, Ukrayna kazandı. Artık evimize, Kırım'a dönüyorum'' ifadelerini kullandı.



"Şereflice ölmek daha güzel"
Gazeteci Khaliova geçtiğimiz günlerde paylaştığı videosunda "Arkadaşlar savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanların sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bidiğiniz 1941-1945 Varşova gibi olmuş buralar. Moskova sayesinde... 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel." ifadelerini kullanmıştı.

"Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul"
"Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçirip Rusya, Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı işgalcilere karşı direniyorlar" diyen gazeteci Khaliova "21. asırda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek onların başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev'den herkese sevgiler..." demişti.

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