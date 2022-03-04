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Karadağ Rus diplomatı ülkede 'istenmeyen kişi' ilan etti

Karadağ Rus diplomatı ülkede 'istenmeyen kişi' ilan etti

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, Karadağ güvenlik birimlerinin Rus diplomatın, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ile çelişen faaliyetleri bulunduğu değerlendirmesi üzerine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rus diplomata Karadağ topraklarını terk etmesi için 72 saatlik süre verildiği ve bu karara ilişkin resmi notanın Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğine teslim edildiği bilgisi de yer aldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın hangi faaliyetler üzerinde çalıştığını belirtmezken, Rusya Büyükelçiliği de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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