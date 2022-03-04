Eski Rusya Dışişleri Bakanı'ndan zehir zemberek sözler! Putin ve Lavrov iddiası şoke etti

Eski Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozırev, CNN International'dan Christiane Amanpour'a konuştu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'nın ilk dışişleri bakanı olan Kozırev, Ukrayna savaşının 'barbarca' olduğunu söylerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u hedef alan yaptırımların etkili olmayacağını çünkü kendi adlarıyla malvarlıklarının olmadığını, tüm bu varlığın etrafındaki isimlerin üstünde olduğunu iddia etti.

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SOVYETLER BİRLİĞİ'nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin döneminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Andrey Kozırev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin, "Dışişleri Bakanı olduğum zamanda bunu hayal bile edemezdim, söz konusu bile olamazdı" dedi.

70 yaşındaki eski devlet adamı, "Tepeden aşağıya doğru gittiklerini anlamaya başladım. Tabiri caizse hem yurtiçinde hem yurtdışında cezadan muaf olduklarını hissediyorlar. Bu ne yazık ki Rusya'nın inşası için olmayan bir tür hırs. Bu kardeş savaşıyla tüm bu kardeş gibi olan insanların geleceklerini mahvediyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin ve Lavrov iddiası şoke etti

Batı dünyası tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Andrey Kozırev, yaptırımların politika belirleyicileri ve bu politikaları uygulayan insanları hedef alması gerektiğini ifade etti.

Kozırev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u hedef alan yaptırımların etkili olmayacağını çünkü kendi adlarıyla malvarlıklarının olmadığını, tüm bu varlığın etrafındaki isimlerin üstünde olduğunu iddia etti.