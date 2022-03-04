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Okullarda bir koronavirüs yasağı daha kaldırıldı

Okullarda bir koronavirüs yasağı daha kaldırıldı

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında okullardaki her türlü etkinlik yasağının ardından okul gezileri çin yasak da kaldırıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 önlemlerini gevşetmesinden sonra, Milli Eğitim Bakanlığı da okul gezileri, ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılımlara izin verdiğini açıkladı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği de alınan kararı tüm acentelere duyurdu.

Açık havada maske takma, PCR testi zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalkmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı da bir duyuru yaparak okul gezi ve aktivitelerine izin verildiğini duyurdu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği de (TÜRSAB) üyelerine bakanlık kararını duyurdu. Kararın, TÜRSAB'ın girişimleri ve başvurusu üzerine alındığını paylaştı.

Covid kurallarına uyulacak
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılında resmî/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin iptal edildiği hatırlatılarak, ”Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek” denildi.

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