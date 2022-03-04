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Dünya Bankasından korkutan açıklama: Rusya Ukrayna savaşı sınırların ötesine geçti

Dünya Bankasından korkutan açıklama: Rusya Ukrayna savaşı sınırların ötesine geçti

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel büyümeyi azaltacağı konusunda uyarıda bulundu ve savaşın ekonomik etkisinin artık Ukrayna sınırlarının ötesinde olduğunu belirtti.

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Dünya Bankası David Malpass, Ukrayna'daki savaşın dünya için küresel ekonomik büyümeyi kesecek bir felaket olduğunu söyledi. Malpass, savaşın ekonomik etkisinin Ukrayna sınırlarının ötesine geçtiğini belirtti ve özellikle küresel enerji fiyatlarındaki artışların küresel anlamda enflasyonu etkilediğini açıkladı. Malpass, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın dünyanın en büyük gıda üreticileri olduğuna dikkat çekiyor.

2014'ten beri yardım ediyor
Dünya Bankası, 2014 devriminden bu yana Ukrayna ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak için 7.9 milyar dolar taahhüt etmişti. Dünya Bankasının Ukrayna'ya sağlamış olduğu bu para ülkenin enerjiden bankacılık sektörüne ve ayrıca tarım arazilerini daha verimli hale getirme çabalarına kadar geniş kapsamlı ekonomik reformları başlatmasına yardımcı olmuştu.

Ukrayna'da savaşın bölge genelinde yıkıcı etkisi olduğu ifade edilirken rakam vermenin zor olduğu yıllar içinde ülkenin neredeyse yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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