BIST 1.991
DOLAR 14,25
EURO 15,58
ALTIN 895,63
HABER /  DÜNYA

ABD'li senatörden Putin'e suikast çağrısı: Rusya'da bir Brütüs var mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'li senatörden Putin'e suikast çağrısı: Rusya'da bir Brütüs var mı?

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast' iması yaptı.

Abone ol

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.

Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız harekete geçmelisiniz" çağrısında bulundu.

Graham'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorin ve benzine 5 Mart 2022 itibariyle büyük geldi! Motorin 20 liraya dayandı
Motorin ve benzine 5 Mart 2022 itibariyle büyük geldi! Motorin 20 liraya dayandı
Uzman isimden çarpıcı uyarı: Türkiye'yi Ukrayna Rusya savaşına çekmeye çalışıyorlar
Uzman isimden çarpıcı uyarı: Türkiye'yi Ukrayna Rusya savaşına çekmeye çalışıyorlar
Ukrayna'daki Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova tek hayalini açıkladı: Annemi arayıp diyeceğim ki...
Ukrayna'daki Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova tek hayalini açıkladı: Annemi arayıp diyeceğim ki...
Okullarda bir koronavirüs yasağı daha kaldırıldı
Okullarda bir koronavirüs yasağı daha kaldırıldı
Premium otomobil markası Lexus yeni NX Euro NCAP test sonuçları açıklandı
Premium otomobil markası Lexus yeni NX Euro NCAP test sonuçları açıklandı
Karadağ Rus diplomatı ülkede 'istenmeyen kişi' ilan etti
Karadağ Rus diplomatı ülkede 'istenmeyen kişi' ilan etti
Berat Kandili ne zaman 2022 Diyanet Berat ne demek, anlamı
Berat Kandili ne zaman 2022 Diyanet Berat ne demek, anlamı
Adıyaman'da duygu sömürüsü yapan yaşlı dilencinin üzerinden bakın kaç TL çıktı
Adıyaman'da duygu sömürüsü yapan yaşlı dilencinin üzerinden bakın kaç TL çıktı
Hazır giyim ihracatı zorda 200 milyon dolarlık kayıp var
Hazır giyim ihracatı zorda 200 milyon dolarlık kayıp var
Çin'de 430 milyon yıllık balık fosili bulundu
Çin'de 430 milyon yıllık balık fosili bulundu