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Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a SİHA cevabı

Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını oyuncağa benzeten Merdan Yanardağ'ı hedef alarak, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." dedi.

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Selçuk Bayraktar, TELE1'deki programında Ukrayna'da kullanılan Türk SİHA'ları haberleri üzerinden milli hava araçlarını oyuncak planöre benzetmesine cevap verdi.

"Cinsini sevdiğim cinsine çeker"
Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle birşey..." ifadelerini kullandı.

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