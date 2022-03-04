Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna zirvesi! İki liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukaryna Devlet Başkanı Zelenkiy ile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki kriz masaya yatırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

Zelenskiy ile zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesinin ardından Ukraynalı lider Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Zelensky paylaşımında Türk desteğinin istikrarına dikkat çekti.

Zelensky, "Türkiye'nin istikrarlı desteği için minnettarız" ifadelerine yer verdi.