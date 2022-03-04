Beşşar Esed'in paralı askerleri Rusya için Ukrayna'da savaşacak

Beşşar Esed'in Suriye'deki paralı askerlerinin Ermenistan üzerinden Ukrayna'ya ilerlediği belirlendi. Suriye'den gelen askerler Rus cephesinde savaşacak.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 9'uncu gününde saldırılar tüm hızıyla devam ederken Ukrayna saflarındaki savunma da sürüyor. Ukrayna'da beklenmedik bir direnişle karşılaşan Rusya, paralı asker desteği almaya başladı. Şehirlerin büyük bir kesiminde oldukça ilerlese de yoğun bir kayıp veren Rus askeri birlikleri paralı asker takviyesiyle cephedeki gücünü artırmayı hedefliyor.

Beşşar Esed'in askerleri Ukrayna'ya gitti

Haber Global'in ulaştığı bilgiye göre; Rusya, Beşşar Esed'in Suriye'deki paralı askerlerini birliğine ekledi. Ermenistan üzerinden Ukrayna'ya sevk edildiği belirlenen Esed'in paralı askerleri cephede Rus birliklerine destek verecek.

Güzergahta Ermenistan detayı

Ukrayna'ya sevk edilen paralı askerlerin güzergahları da açıklandı. Haber Global'in hazırladığı güzergah grafiğinde Ermenistan detayı dikkat çekiyor. Ermenistan üzerinden Ukrayna'ya sokulan paralı askerlerle birlikte Rusya'nın Suriye'de izlediği politikayı gerçekleştirmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının Suriye'deki gibi siyasi istikrarsızlık yaratmak üzerine işletildiği kaydediliyor.