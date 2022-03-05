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Kim Jong-un fırsatı kaçırmıyor: Balistik füze fırlattı

Kim Jong-un fırsatı kaçırmıyor: Balistik füze fırlattı

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

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Füzenin 550 kilometre irtifaya ulaştığı, 300 kilometre seyrettiği ve Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü kaydedildi.
Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye nedeniyle Pyongyang yönetiminediplomatik nota verildiğini bildirdi.

Bakan Kişi, "tamamıyla kabul edilemez" şeklinde nitelediği denemenin "ülkesinin ve uluslararası toplumun barış güvenliğin tehdit ettiğini" kaydetti.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio da ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

Seçim öncesi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 08.48 sularında gerçekleştiğini teyit etti.
Denemenin, 9 Mart'taki Güney Kore Başkanlık Seçimlerinden önce yapılması dikkati çekti.
Kuzey Kore'nin en son füze denemesi 27 Şubat'ta yapılmıştı.
Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 9. kez füze denemesi yapmış oldu.

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