BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  DÜNYA

ABD savaşı Ukrayna'nın kazanacağına inanıyor 'İkna oldum' açıklaması

ABD savaşı Ukrayna'nın kazanacağına inanıyor 'İkna oldum' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Abone ol

Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi. Çatışmaların daha ne kadar süreceğini bilemediğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum." dedi.

Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir." ifadesini kullandı.

Savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını kaydetti.

Blinken, Rus güçlerinin giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullandığını vurgulayarak, "Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek suretiyle Ukrayna'nın işgaline son vermeye çalışmayacağını kaydeden Blinken, bunun kendilerinin işi olmadığını ancak Rus halkının kendi liderliğine karar verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Çeçen lider Kadirov Rusya zorlandıkça çıldırıyor: Putin için ölmeye hazırım Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor iki kentte insani koridora izin verildi
ÖNCEKİ HABERLER
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli
NBA'deki 'Türk derbisi'ni Cedi'nin 20 sayısına rağmen Furkan'ın takımı kazandı
NBA'deki 'Türk derbisi'ni Cedi'nin 20 sayısına rağmen Furkan'ın takımı kazandı
KDK'dan Covid yüzünden sınava giremeyen öğrenciler için karar
KDK'dan Covid yüzünden sınava giremeyen öğrenciler için karar
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor iki kentte insani koridora izin verildi
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor iki kentte insani koridora izin verildi
Rusya gerilimi Avrupa'yı yeşil politikalardan caydırdı Kömüre geri dönüş
Rusya gerilimi Avrupa'yı yeşil politikalardan caydırdı Kömüre geri dönüş
Bekir Pakdemirli istifa etti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu başlatıldı
Bekir Pakdemirli istifa etti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
İBB'den 7,5'lık deprem tahmini! 167 bin bina hasar alacak
İBB'den 7,5'lık deprem tahmini! 167 bin bina hasar alacak
Şeyh Mansur Taburu Kiev'de Çeçen komutandan çarpıcı açıklamalar
Şeyh Mansur Taburu Kiev'de Çeçen komutandan çarpıcı açıklamalar
Adıyaman Kahta'da acı haber polis memuru şehit oldu
Adıyaman Kahta'da acı haber polis memuru şehit oldu