Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması iki uçak Ukrayna'da bekletiliyor! Montrö uyarısı: Kimseye yararı olmaz!

Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında "Montrö'yü uyguluyoruz. Bozulmasının kimseye yararı olmaz" dedi. İki uçağın tahliye için beklediğini de ekleyen Akar, hava sahası açıldığında uçakların döneceğini söyledi.

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Hava sahasının kapatılması nedeniyle iki uçağın Ukrayna'da bekletildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülkeyle de temasların sürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ABD'nin bir haber kanalının İstanbul'u Yunanistan'ın parçası olarak gösterdiği görsele ilişkin "Bazı siyasiler provokatif eylemlerini sürdürmekteler. Bunlar yetmezmiş gibi bir ABD kanalı Türkiye'nin parçasını Yunanistan'ın içinde gösterdiler. Bu kabul edilebilir bir davranış değil. Bunun ihmali kabul edilemez. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çok ciddi müracaat etti, karşı taraf özür mektubu gönderdi. Bunları hafife almamak lazım."