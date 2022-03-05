Bekir Pakdemirli istifa etti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu başlatıldı

Bekir Pakdemirli'nin "görevden affı" talebinin kabul edilmesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda "FETÖ" operasyonu için harekete geçildiği ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dün görevden alınmasının yankıları sürerken, Ankara Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün sabah Tarım Bakanlığında 7’si aktif görevde, 9 bürokrat hakkında gözaltı kararı verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında başmüfettişler ve iç denetçiler ile 1 uzman ve 1 müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.

Tarım Bakanlığı, MİT Başkanlığı'nın yaptığı tespitler sonrası geçen Aralık ayında üst düzey bir bürokratı görevden almış, Ankara Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre soruşturma kapsamında Başsavcılık dün operasyon düğmesine basarak 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyeti, 7’si aktif görevde, 1’i açığa alınmış, 1’i ise ihraç edilmiş 9 kişi ile özel sektörde çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin Tarım Bakanlığında baş müfettiş ve müfettiş olarak görev yaptığı, 2 kişinin iç denetçi, bir kişinin uzman, bir kişinin de müdür yardımcısı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gece Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmış, Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişçi atanmıştı.