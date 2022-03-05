Şeyh Mansur Taburu Kiev'de Çeçen komutandan çarpıcı açıklamalar

Ukrayna’da Ruslara karşı savaşanlar arasında Çeçenler de bulunuyor. “Şeyh Mansur Taburu” adını veren grubun lideri Müslim Çeberlov, “Putin’den intikam almak için geldik. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız." dedi.

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Ukrayna’da Ruslara karşı savaşmak Çeçenler tarafından kurulan Şeyh Mansur Taburu’nun komutanı Müslim Çeberlov Yeni Şafak’a konuştu.

Ukrayna’daki savaşı Çeçenistan’da yaşanan savaşın devamı olarak gördüklerini ifade eden Çeberlov, Kiev savunması için Ukrayna Devleti tarafından çağrıldıklarını ifade etti.

Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ramazan Kadirov’u Çeçen olarak görmedikleri ifade eden Çeberlov, “Onlar da Rus ve bizim düşmanımız” dedi.

Çeberlov, "2014’te Kırım’ın ilhak edilmesiyle başlayan savaşa katılmak için Mariupol’e geldik. Burada Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburunu kurduk. 2015’te barış görüşmelerinin başlamasıyla pasif duruma geçmiştik. Savaşan başlamasıyla çatışmalara dahil olduk." dedi.

Cahar Dudayev uyarmıştı

Avrupa’daki Çeçenlerin, Polonya üzerinden gelerek tabura katıldığını söyleyen Çeberlov, "Amacımız Rusya’dan intikam almak. Ukrayna düşerse Rusya’nın yakın çevresindeki ülkeler egemenliklerini kaybedecekler. Çünkü 1994-95 yıllarında Cahar Dudayev bir kaç kere bu konuda uyarmıştı. Rusya’nın Çeçenistan’la kalmayacağını, Gürcistan, Kırım ve Ukrayna’nın da Rusya’nın işgale uğrayacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Rusya kolay olacak zanetti

Çeberlov aşrıca şunları söyledi: "Rusya Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki gibi hazırlıksız olduğunu, ordunun teslim olacağını düşünüyordu. Ukrayna büyük bir karşılık verince Ruslar afalladı. Birçok Rus askeri rehin düşüyor. Aynı şekilde askeri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor. Savaşta SİHA’ların etkisi de çok büyük.”

Kadirov Çeçen değil Rus

Putin’in desteklediği Kadirov’u Çeçen olarak görmediğini söyleyen Müslim Çeberlov, “Kadirov Rusya’nın en sadık askeri olduğunu dile getiriyor. Onu Rus olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim düşmanımız. Burada yaptığımız tüm operasyonları Ukrayna yönetimi ile istişare ile düzenliyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna’dan para filan almıyoruz” diye konuştu.