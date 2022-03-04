IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

İSVEÇLİ mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

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İSVEÇLİ mobilya firması IKEA'dan yapılan açıklamada Rusya ve Belarus'tan ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu. Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

Öte yandan İsveçli giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket kararını değiştirdiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.