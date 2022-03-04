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Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz

RUSYA Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş rezervlerine müzakereler sonucunda tekrar erişmeyi beklediklerini, 2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli fona ise sahip olduklarını kaydetti.

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RUSYA Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Rus parlamentosunun alt kanadı Dumada yaptığı konuşmada Rusya'nın rezervleri ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik uygulamaya koyulan yaptırımları değerlendirmeye devam ettiklerine işaret eden Okladnikova, "Sürecin mali sonuçlarını değerlendiriyoruz. Elbette müzakereler çerçevesinde (dondurulan) fonların Rusya Merkez Bankasının erişimine açılmasını ve bu fonların bütçe sistemi için önemli bir finansal sonuç doğurmamasını bekliyoruz" dedi.

Okladnikova, Rusya'nın bütçe yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşamayacağını belirterek, "2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerimizi karşılayabilecek yeterli fona sahibiz" ifadesini kullandı.

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