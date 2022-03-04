Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan yalanlama

Rusya Federasyonu Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Zelenski'nin şuanda Polonya'da olduğunu öne sürdü. Ukrayna Yüksek Şûrası konu ile ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Zelenski'nin Kiev'de görevinin başında olduğu belirtti.

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Rusya Federasyonu Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etti. Volodin, "Zelenski Ukrayna'dan ayrıldı. Verhovna Rada milletvekilleri ona Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Şu anda Polonya'da" ifadelerini kullandı.

İddia yalanlandı

Ukrayna Yüksek Şûrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kaçtığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrılmadığı ve Kiev'de olduğu belirtildi.

"Halkının yanında"

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un da resmi Telegram hesabından paylaşılan haberde, Zelenski'yle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlandı. Ukrinform takipçilerine, "Bu doğru değil, Zelenski Kiev'de. Halkının yanında" notunu gönderdi.