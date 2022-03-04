Ruslardan yeni atak! Yaptırımları Çin bankalarıyla delecekler

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) bankaları ile SWIFT işlemleri askıya alınan Rusya menşeili 300 şirket, Moskova'daki Çin bankalarından hesap açmaya başladı.

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UKRAYNA'ya başlattığı askeri harekatın 9'uncu gününde Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Uluslararası yaptırımlarla ekonomik anlamda oldukça etkilenen Rusya, yeni iş birlikçi bulma arayışına girdi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması Rusya ile Çin arasında ekonomik iş birliği doğurdu.

Rus şirketler Çin bankalarında hesap açıyor

Çin bankalarında hesap açmaya çalışan Rus menşeili çok sayıda şirket ambargoyu bu yolla delmeye başladı. Çin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar, banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti.

300 kadar şirket Çin bankalarına başvurdu

Çin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti. Çin bankalarında hesap açmaya çalışan yüzlerce Rus şirketinin Çin yuanı ile ödeme taleplerinin artması bekleniyor.