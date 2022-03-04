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AB ve ABD'den ortak açıklama: Ukrayna'daki durum yakın zamanda düzelmez

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB ve ABD'den ortak açıklama: Ukrayna'daki durum yakın zamanda düzelmez

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının yakın zamanda bitmeyeceğini öngördüklerini, Rusya'ya verilen karşılığın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Ursula von der Leyen, "Bu çatışmanın sonunun uzak olduğunu biliyoruz. Açık olmak gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başlattığı savaşı durdurmazsa daha ciddi önlemler almaya hazırız" dedi.

AB ve ABD'nin Ukrayna'nın cesur halkının ve kararlı liderliğinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden Ursula von der Leyen, "Ukrayna'da ortaya çıkan insani felaketin boyutu bizi gerçekten endişelendiriyor" ifadesini kullanırken Avrupa'da geçen yüzyılın en karanlık günlerinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkım ve yerinden edilme yaşandığını belirterek Ukrayna'nın her yerine insani yardım ulaşabilmesi ve sivillerin kuşatma altındaki şehirlerden çıkmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu durum yakında bitmeyebilir"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında AB ülkelerinin çok kısa sürede bir araya gelerek harekete geçtiğini dile getiren Blinken, "Hiç kimsenin birkaç hafta önce mümkün görmediği şeyler şu anda gerçeğe dönüşmüş durumda" dedi.

AB'nin birlik içinde hareket ettiğini, AB ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Maalesef, trajik ve korkunç şekilde bu durum yakında bitmeyebilir. Bu nedenle gösterdiğimiz çabaları devam ettirmek zorundayız. Bunları güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Anthony Blinken, Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya verilen karşılığı savaş bitene, Rus güçleri çekilene ve Ukrayna bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanana kadar sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

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