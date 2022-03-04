Türkiye 4 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 365 bin 614 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 943 bin 346'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mart 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 614 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 63 bin 311 oldu.