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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Ruslar başka ülkelere de saldıracaklar

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Ruslar başka ülkelere de saldıracaklar

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, “3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi. Podolyak, sosyal medyadan gelen sorulara cevap verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalin 9’ncu gününde de saldırılar devam ediyor. İşgalin daha da büyüyüp diğer dünya ülkelerine de sıçramasından korkuluyor. Gündem ile ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak  sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.

"3 dünya savaşı çoktan başladı"
Ukrayna'da olup bitenleri "3. Dünya Savaşı" olarak nitelendiren Podolyak, "Örneğin Brüksel, Amsterdam'daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix'i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

"Ruslar başka ülkelere de saldıracaklar"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya’nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, "Ruslar, Ukrayna'da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler. Kimse bunu istemeyecektir. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı" ifadelerini kullandı.

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