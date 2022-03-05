Rusya Türkiye için yeni kararlarını açıkladı Yaptırımlardan çıkış yolu

Rusya Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlar sonrası yaptırımlara maruz kaldı. Gıda yaptırımları için Rusya, Türkiye ile olan ithalatını artırma kararı aldı.Abone ol
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırağını duyurdu. İlave ithalat yapılacak ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan da bulunuyor.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı.
Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:
"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."
Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistanbulunuyor.