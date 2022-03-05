BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  GÜNCEL

Rusya Türkiye için yeni kararlarını açıkladı Yaptırımlardan çıkış yolu

Rusya Türkiye için yeni kararlarını açıkladı Yaptırımlardan çıkış yolu

Rusya Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlar sonrası yaptırımlara maruz kaldı. Gıda yaptırımları için Rusya, Türkiye ile olan ithalatını artırma kararı aldı.

Abone ol

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırağını duyurdu. İlave ithalat yapılacak ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan da bulunuyor.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistanbulunuyor.

İlgili Haberler
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Rus tümgeneral öldürüldü kritik kent kuşatma altında Rusya: Ukraynalı milliyetçiler, provokasyon hazırlıyor Antony Blinken: Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapmaya hazırız Bakan Çavuşoğlu duyurmuştu, Rusya, Türkiye'nin teklifine yanıt verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
14 lirayı aşan dolar ve 890'u geçen altın alınır mı satılır mı İslam Memiş bekleyin diyor
Foto Galeri 14 lirayı aşan dolar ve 890'u geçen altın alınır mı satılır mı İslam Memiş bekleyin diyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
EPDK enerjide yeni yatırımları duyurdu
EPDK enerjide yeni yatırımları duyurdu
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Rus tümgeneral öldürüldü kritik kent kuşatma altında
Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Rus tümgeneral öldürüldü kritik kent kuşatma altında
İtalya'da Rus milyarder Mordaşov'un 65 milyon avroluk yatına el konuldu
İtalya'da Rus milyarder Mordaşov'un 65 milyon avroluk yatına el konuldu
İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi
İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi
Rusya: Ukraynalı milliyetçiler, provokasyon hazırlıyor
Rusya: Ukraynalı milliyetçiler, provokasyon hazırlıyor
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Ruslar başka ülkelere de saldıracaklar
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Ruslar başka ülkelere de saldıracaklar
IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı
IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı
Antony Blinken: Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapmaya hazırız
Antony Blinken: Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapmaya hazırız
Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz
Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz
Rusya resmi açıklama ile Facebook'u engellediğini duyurdu
Rusya resmi açıklama ile Facebook'u engellediğini duyurdu