14 lirayı aşan dolar ve 890'u geçen altın alınır mı satılır mı İslam Memiş bekleyin diyor

Dolar kuru haftanın son gününde yeniden 14 liranın üstüne çıkarken gram altının fiyatı da 880 eşiğini aşıp 890 bandına çıktı. Dolar ve altın fiyatlarındaki artışta Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik etkili oluyor. 15-16 Mart tarihlerinde de FED'in faiz kararı bekleniyor. Piyasalardaki belirsizlik ve gerginlik devam ettikçe yatırımcıların kafası da karışıyor. Peki bu dönemde ne yapmalı? Elinde altını ve doları olan nasıl bir pozisyon almalı? İslam Memiş çok önemli tüyolar verdi. Özellikle önümüzdeki 1-2 haftalık sürece elinde kripto parası, dolar ve altını olanlar için tavsiyelerde bulundu. İşte son altın ve dolar rakamları ile İslam Memiş'in önerileri: