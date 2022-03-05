Çeçen lider Kadirov Rusya zorlandıkça çıldırıyor: Putin için ölmeye hazırım

Çeçenistan'ın geçmişteki. mücadelesinde Rusya ile anlaşan Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Ahmet Abdülhamidoviç Kadirov'un oğlu olan Ramazan Kadirov, Putin'e bağlılığını sürdürmeye devam ediyor. Ukrayna'ya asker gönderen Kadirov, "Sizin için ölmeye hazırım" dedi.

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Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Sizin için ölmeye hazırım" dedi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Çeçen askerlerin Ukrayna'da kritik öneme sahip bölgeleri hızla ele geçirebileceğini, bunun da Rusya'nın askeri operasyonunun hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlayabileceğini söyledi.

Çeçen lider, Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek "Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve diğer tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin" dedi.

Kadirov, Putin'e hitaben "Yoldaş devlet başkanım, sizin için ölmeye hazırım ve emrinizdeyim. Ama askerlerimizin öldüğünü izleyemem. Lütfen gözünüzü kapatın ve bizim savaşçıların her şeyi bir iki günde bitirmesine izin verin. Sadece bu ülkemizi ve halkımızı kurtarabilir" ifadelerini kullandı.