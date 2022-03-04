64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu
RUS ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e uzanan 64 kilometrelik askeri konvoyunun nedeni ortaya çıktı. Konvoyun Rasputitsa (çamur mevsimi) nedeniyle arazide hareket edemediği ve ana yola çıkmak zorunda kaldığı anlaşıldı.
Dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor.
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Askeri konvoyun bir şerit halinde her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu.
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Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor.
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Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı.
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