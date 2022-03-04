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64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu

64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu

RUS ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e uzanan 64 kilometrelik askeri konvoyunun nedeni ortaya çıktı. Konvoyun Rasputitsa (çamur mevsimi) nedeniyle arazide hareket edemediği ve ana yola çıkmak zorunda kaldığı anlaşıldı.

64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu

Dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. 

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64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu

Askeri konvoyun bir şerit halinde her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu.

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64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu

Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor.

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64 kilometrelik konvoy! Ukrayna'da Rusya'nın yıkım ordusunu Rasputitsa durdurdu

Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı.

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