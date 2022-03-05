Elon Musk'a Rusya baskısı: Starlinkleri kullan ve engelle!

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, yabancı hükümet yetkililerinin, uydu internet şirketi Starlink'ten "Rus haber kaynaklarını engellemesini" istediğini öne sürdü.

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Elon Musk, Cuma gecesi Twitter hesabından attığı mesajda, Ukrayna’nın işgalinin ardından yabancı hükümet yetkililerinin Musk’ın sahibi olduğu uydu internet şirketi Starlink’ten “Rus haber kaynaklarını engellemesini” istediğini iddia etti.

Musk, yaptığı açıklamada, “Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız. Mutlak bir şekilde ifade özgürlüğünü savunduğum için üzgünüm.” dedi.

Musk, bu hafta Ukrayna’ya, şirketin uydu tabanlı internet hizmetine bağlanmak için kullanılabilecek bir kamyon dolusu Starlink anteni gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz hafta Rusya’nın iletişim altyapısına yönelik saldırılarına devam ederse Ukraynalıların internet erişimini kaybedebileceği korkusunu dile getirmişti.

Starlink kullanıcılarına tavsiyeler vermişti

Öte yandan, Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyardı. Musk, Twitter'da Starlink'in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO'su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.

Ev tipi çanak antenlere benzeyen terminaller, yüksek hızlı internete erişmek için Starlink uydularına bağlanıyor. Standart bir Starlink kitinin fiyatı ise 499 dolardan satılıyor.