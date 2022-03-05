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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme İbrahim Kalın duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme İbrahim Kalın duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi.

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Türkiye Ukrayna Rusya geriliminde arabuluculuk için adımlarını atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Putin ile görüşeceğini kaydetti. Kalın, görüşmede Putin'e Türkiye'de bir görüşme olabileceğini söyleyeceğini açıkladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz Türkiyeolarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak.

Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır.''

Çavuşoğlu Antalya'yı işaret etmişti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'yı Antalya Forumu'nda bir araya getirmek istediklerini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı.

Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi. Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.

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