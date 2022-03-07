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Fransız televizyonu: Putin en çok Erdoğan'ı arıyor

Fransız televizyonu: Putin en çok Erdoğan'ı arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya lideri Putin ile Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonu konuştu. Fransız yayın kuruluşunun muhabiri aralarındaki bu diyaloğu yorumlarken Putin'in en çok Erdoğan'ı aradığını söyledi.

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Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24, Ukrayna krizinde Türkiye-Rusya diyaloğunu yorumladı. Muhabir Jasper Mortimer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir liderden daha çok aradığını ifade etti.

Ankara'nın, Rusya-Ukrayna savaşının durması için diplomasi çabaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Çatışmalar devam ederken, Ukrayna'da bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çeşitli temaslar kuruluyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da ortaya çıkan tabloya son verilmesi çağrısında bulundu.

France 24 ekranlarında Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumlayan muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor" dedi.

Putin'in Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.

Türkiye'nin izlediği denge politikasına işaret eden muhabir, Erdoğan'ın Putin'e "Ukrayna'da yaptıklarınızdan dolayı size karşı çıksam da dost kalmak istiyorum" şeklinde mesaj verdiğini söyledi.

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