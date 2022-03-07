Alpay Kazan kimdir neden öldü hastalığı neydi? Alpay Kazan kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın çocukluktan beri yakın arkadaşı olan Alpay Kazan'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu. Kalbimden bir parça koptu diyen Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Akpay Kazan merak konusu oldu. Peki Akpay Kazan kimdir, kaç yaşında öldü? Alpay Kazan ne kanseriydi?

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Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak tanınan Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiği haberi başta ailesi olmak üzere çok yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu. Bu üzücü haberin ardından bir süredir kanser tedavisi gören Alpay Kazan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, bugün hayatını kaybetti. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

Alpay Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.