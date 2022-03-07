BIST 1.991
DOLAR 14,29
EURO 15,58
ALTIN 909,09
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası duyurdu Kur korumalı mevduat hesaplarına yenileme imkanı

Merkez Bankası duyurdu Kur korumalı mevduat hesaplarına yenileme imkanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişikliklerle, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağladı.

Abone ol

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi tebliğlerinde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı.

Değişiklikle ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek.

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekir Bozdağ yeni düzenlemeyi duyurdu: Tarihi bir adım gerekirse devlet ödeyecek
Bekir Bozdağ yeni düzenlemeyi duyurdu: Tarihi bir adım gerekirse devlet ödeyecek
Fransa'dan Rusya'ya net mesaj savaş uçakları Polonya semalarında
Fransa'dan Rusya'ya net mesaj savaş uçakları Polonya semalarında
ABD düğmeye bastı! Rusya'nın çanına ot tıkayacak petrol yasağı geliyor
ABD düğmeye bastı! Rusya'nın çanına ot tıkayacak petrol yasağı geliyor
 İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı karta sinirlendi kalp krizi geçirip öldü
 İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı karta sinirlendi kalp krizi geçirip öldü
ABD açıkladı! Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürürse B Planı hazır!
ABD açıkladı! Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürürse B Planı hazır!
Antalyaspor konuk ettiği Sivasspor'u tek golle geçti
Antalyaspor konuk ettiği Sivasspor'u tek golle geçti
İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu
İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu
Abdullah Avcı: 20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum
Abdullah Avcı: 20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum
Trabzonspor maçında skandaldan dönüldü! Hakem Zorbay Küçük'e saldırıyı Fenerbahçe kalecisi Altay önledi
Trabzonspor maçında skandaldan dönüldü! Hakem Zorbay Küçük'e saldırıyı Fenerbahçe kalecisi Altay önledi
Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var
Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var