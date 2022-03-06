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İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu

İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının ardından, "11-11 oynasaydık bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi tamamladı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Kartal, "10 kişi kalmamıza rağmen,muhteşem taraftarımıza böyle bir mücadele verdik. Maçı kazanmak istiyorduk ama berabere bitirdik. Onlar bizim yanımızda oldukça bu takım sezon sonuna kadar mücadelesine devam edecek Biz iyi yoldayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. 10 kişiyle alınan bu 1 puan çok anlamlı ve çok kıymetli. Ortaya koyduğumuz mücadelenin gücünü taraftarımıza armağan ediyorum.

"11'e 11 oynasaydık favori bizdik"
11'e 11 oynasaydık bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum. Bütün planlarım tutmuştu o kırmızı karta kadar. Kırmızı karttan sonra da oyuncularım mücadelesini ve planı sürdürdüler. İlk maçta da kırmızı kart, bu maçta da kırmızı kart. İnanamıyorum. Bu kadar kolay mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

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