Kibariye'nin kızı Birgül kaç yaşında, kiminle evli? Kibariye'nin damadı kimdir?

İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de sevilen şarkıcı Kibariye olacak. Son günlerde eşi Ali Küçükbalçık'ın aldatma iddiaları ile gündem olan Kibariye 61 yaşında. Çingene asıllı olan Kibariye'nin gerçek adı Bahriye Tokmak'tır. Aslen Manisa Akhisarlı olan Kibariye. iki kez evlilik yapmış ve bir çocuğu vardır.

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Güçlü sesi ile beğeni toplayan sevilen şarkıcı Kibariye bu akşam İbo Show'un konuğu olacak. Son günlerde gittiği kuaförlere ödeme yapmaması ve eşi Ali Küçükbalçık'ın aldatma iddiaları ile sık sık gündeme gelen Kibariye'nin hayatı da hep merak edilenler arasında. Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye 61 yaşında. İki kez evlilik yapan Kibariye'nin ilk eşi taksi şoförüydü. Ali Küçükbalçık ile evli olan Kibariye'nin Birgül Küçükbalçık adında bir kızı var. Kibariye aynı zamanda anneanne, bir torum sahibi.

Kızı Birgül kaç yaşında, kiminle evli: Kibariye ve Ali Küçükbalçık çiftinin kızı olan Birgül Küçükbalçık, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 2000 doğumlu Küçükbalçık'ın, kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyle evlenmesi, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte Birgül Küçükbalçık'ın son hali:

14 yaşında cinsel tacize uğradı:

Birgül Küçükbalçık'ın 2019 yılında dünyaevine girdiği Bülent Burak Uçar, Birgül Küçükbalçık'a henüz 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmuş, olayı duyan Kibariye polise koşmuştu. Birgül Küçükbalçık'ın ifadesinde ''rızam vardı'' demesi ve sanığın serbest kalması, magazin basınında büyük ses getirmişti. Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına girdikten sonra Bülent Burak Uçar ile evlendi.

Kibariye kimdir: Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli. Ailede daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar’da bir gazinoda sahne aldı.

Müzik kariyeri: 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ile ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona ererdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariyeisimli programa başladı. Kibariye’nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 ocak 2017 itibarı ile Fox tv'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Son olarak da atv'de yayınlanan Oryantal Star yarışmasında jürilik yapmıştır. 2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi’ Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldı.

Evlilikleri: 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi. Ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden 2000 doğumlu, Birgül adında bir kızı var.