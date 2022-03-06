Çin'den dünyayı korkutan fiyat itirafı: Tarihin en kötü dönemini yaşıyoruz

RUSYA ile Ukrayna arasında devam eden savaş buğday piyasasında sert yükselişe neden oldu. Buğday fiyatları 1959'dan sonra ilk kez haftalık bazda yüzde 40'ın üzerinde artarak 12 doları aştı. Fiyatların son 14 yılın zirvesine ulaşması sonrası en fazla buğday tüketen ülke olan Çin'in tarım bakanı, "Tarihin en kötü dönemini yaşıyoruz" sözleriyle gelişmeleri özetledi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla başlayan Ukrayna işgalinde 10. gün geride kaldı. Küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş buğday arzını da vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının buğday ticaretini durma noktasına getirmesiyle buğday fiyatları haftalık bazda yüzde 40,6 artarak 12,09 dolara çıktı ve son 14 yılın zirvesine ulaştı. Dünyanın en çok buğday tüketen ülkesi Çin'in Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian, ülkesindeki kışlık buğday stokunun kritik seviyelerde seyrettiğini belirtti. Buğday fiyatlarındaki artış Ortadoğu ülkelerinde de paniğe neden oldu.

Yüzde 30 yükseldi

Buğday fiyatlarındaki bu sert yükselişin zaten yüksek seyreden küresel gıda fiyatlarını daha da olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Ekmek, makarna, hayvan yemi gibi birçok alanda hayatımızda önemli yer tutan buğday geçen ay yüzde 30'a yakın yükseliş kaydetti.

Analistler enerji maliyetlerinin artmasının da buğday fiyatlarının artışında etkili olan önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu söylerken Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve ABD ile Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye almasının tahıl piyasasında da belirsizliklere neden olduğunu, bunun da ilerleyen süreçte fiyatları daha da artırabileceğini vurguladı.

"Tarihin en kötü dönemi"

Buğday fiyatlarındaki yükseliş dünyanın en çok buğday tüketen ülkesi Çin'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Dünya buğday stoklarının yüzde ellisine sahip olan Çin'in Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian, ülkesindeki kışlık buğday stokunun kritik seviyelerde seyrettiğini, yaşanan kriz nedeniyle 'tarihin en kötü dönemini yaşadıklarını' belirtti. Tang, birinci ve ikinci derece mahsul miktarının yüzde 20'den fazla azaldığını tespit ettiklerini söyledi.

Mısır diken üstünde

Afrika ve Orta Doğu'dan birçok ülke Rusya ve Ukrayna'dan gıda ithal ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı oluşacak gıda arzı sıkıntısından özellikle yaklaşık 105 milyon nüfusu olan Mısır'ın etkileneceği düşünülüyor. Mısır, buğdayının yüzde 85'ini ve ayçiçek yağının yüzde 73'ünü Rusya ve Ukrayna'dan tedarik ediyor.