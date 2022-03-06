Denizli'de makatında torpil patlattı cinsel organı hasar aldı! En son babasına ise bakın ne yapmış

Denizli Pamukkale Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu dikkat çeken bilgiler elde edildi.

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Olay Tavas ilçesinde meydana geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre 35 yaşında olduğu belirtilen bir adam, makatına dinamit bağladıktan sonra havaya uçtu. Acil olarak hastaneye kaldırılan adam, ameliyata alındı ancak iç organları büyük hasar görmüştü.



Türk bilim insanları, araştırma sonucunda üreme organlarının patlamaya karşı verdiği reaksiyonu inceledi. Üreme organları, patlama sonucunda beklenenden daha büyük bir etki yaşadı. Ayrıca meydana gelen olayın, bir şizofreni hastası için bile aşırı olduğu ortaya konuldu. Araştırmacılar, bundan sonraki nesillere bilgi aktarmak adına vakanın fotoğraflarını da yayınladı. Ancak fotoğraflar, aşırılık olması nedeniyle kamuoyu ile paylaşılmadı.



Yeni haber olmasına profesör şaşırdı

Şizofreni hastası R.B.'nin öyküsünü takip eden ve bilimsel makaleye konu eden Pamukkale Üniversitesi (PAU) Hastanesi Cerrahi Tip Bilimleri Üroloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş olayla açıklama yaptı. Prof. Dr. Zümrütbaş ekip olarak yaptıkları çalışmanın 7 yıl önce bilimsel bir dergide yayımlandığını haberlere yeni konu edilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Makalenin en çok atıf alan çalışmalarından birisi olduğunu belirten Zümrütbaş haberlere konu olan hastanın ileri derecede şizofreni olduğunu ifade etti



"En son babasını boğarak öldürdü"

D20Haber'e göre R.B.'nin hastaneye makatına yerleştirdiği birkaç torpili patlatması sonucu yaralı olarak getirildiğini anlatan Prof. Dr. Zümrütbaş "Kendisini tedavi ettik, ancak bunun öncesinde kendisini yaralaması penisine ve testislerine zarar vermesi gibi olaylar da var. Tedavisinin ardından taburcu oldu ve en son babasını boğarak öldürdüğü bilgisini aldık" dedi Öte yandan R.B'nin makatında torpil patlatması olayı İngiliz yayın organı Daily Star'da yayımlandı. Yayın organı olayı okurlarına "makatta dinamit patlatma" olarak okurlarına duyurdu