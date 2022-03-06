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EPDK'ya elektrik alım fiyatlarına müdahale yetkisi

EPDK'ya elektrik alım fiyatlarına müdahale yetkisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilme yetkisi verilecek.

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Taslak halindeki düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi beklenirken, düzenleme kapsamında (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) EPİAŞ tarafından işletilen Borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ye yetki verilecek.

Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.

Bu yetkinin, EPDK'ye 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

Fiyatlar nasıl belirleniyor?
EPİAŞ tarafından işletilen enerji borsası, Piyasa Takas Fiyatı'ndaki (PTF) arz ve talep dengesine göre bir sistemle işletiliyor. 21 elektrik tedarik şirketi müşterilerine satmak üzere her gün ihtiyaçları olan elektrik miktarını PTF'ye giriyor.

Enerji borsasında fiyatlar arz ve talep dengesine göre gün gün, saat saat değişkenlik gösteriyor. Hayata geçecek düzenleme ile EPDK ürün bazında tavan fiyat belirleyerek tüm üreticilerin enerji borsasında ürün satabilecekleri tavan fiyatı kendisi belirleyecek.

Bu şekilde dağıtım şirketlerinin üreticiden alacağı elektrik fiyatlarının EPDK'nin kontrolünde olmasıyla, hanelere ve sanayiye ulaşan elektrik fiyatlarının kontrol altında tutulması ve ani fiyat artışlarının ortadan kalkması hedefleniyor. Sistemin yakın zamanda devreye alınması ile bu yaz oluşması muhtemel elektrik talebi artışları karşısında fiyatların kontrol altında tutulması hedefleniyor.

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