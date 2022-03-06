Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

SÜPER Lig'de derbi günü... Şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor bugün saat 19:0'da Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Trabzonspor rekor peşinde koşarken, Fenerbahçe ikincilik için şans yakalama peşinde... Maç öncesi iki takımın muhtemel onbirleri belli oldu...

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Süper Lig'de haftanın derbisinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Fenerbahçe ise 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirip lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi için avantaj elde etmek istiyor. Maç öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Diğer yandan maç hakeminin bir süre açıklanmamasının ardından Fenerbahçe yönetiminden tepki geldi.

İsmail Kartal: Taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz

Trabzonspor maçı için, "Taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün takımıyla yaptığı son toplantıda da bu konuya vurgu yaptı. Tribünlerin enerjisini arkalarına almaları gerektiğini kaydeden Kartal, "Rakibin bulunduğu konuma bakmayın. Kazanacak gücümüz var, bunu sahaya yansıtmalı ve taraftarımızı sevindirmeliyiz. Basit hata yapmadan, 90 dakika konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamak zorundayız" dedi.

Mesut Özil için 15 dakika ihtimali doğdu

Kanarya'nın kadrosuyla ilgili çok fazla bilinmeyen vardı. Son idman öncesi bu durum netleşti. Sağ bekte Nazım ve Osayi iki farklı alternatifti. İsmail Kartal, son karar olarak Bright Osayi- Samuel'i bu bölgede oynatma kararı aldı.

Arda Güler hamle oyuncusu olacak!

Genç yıldız Arda Güler, maçın gidişatına göre, ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Mesut Özil ise haftalar sonra kadroya girecek. Kartal'ın, ihtiyaç halinde yıldız oyuncuyu 15 dakika kullanabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe yönetimi: Atamaya dair endişeliyiz

Öte yandan F.Bahçe yönetimi, maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaparak, "Bu atamaya, Zorbay Küçük'e ve vereceği her karara dair endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı geldi

Ligde doludizgin şampiyonluğa koşan ve son 11 maçını kaybetmeyerek müthiş bir seri yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını stresten uzak tutmaya çalışıyor. Her fırsatta '3 puanlık bir karşılaşma' oynayacaklarını hatırlatan Avcı, "Oyun planımıza son düdüğe kadar sadık kalacağız. Her oyuncumuz diğer arkadaşının eksiğini kapatmak için ekstra mücadele edecek. Her maçta nasıl inanıyorsak bu karşılaşmada da inanarak oynayacağız. Kazanıp önümüze bakalım" şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu oyuncular Fenerbahçe'yi ezberledi

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarını inceleyerek ekibiyle yaptığı analizleri hem görüntülü olarak hem de sahada uygulamalı şekilde oyuncularına aktardı.

Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde kimin görev alacağı netleşmedi. Son haftalarda daha çok forma şansı bulan Ahmetcan ön plana çıkarken, Hüseyin Türkmen ihtimali de devam ediyor. Avcı, son kararını bugün verecek.

Orta sahada Berat-Siopis birlikte görev yapacak

Kanat oyuncularını daha fazla topla buluşturarak rakibi kendi sahasına hapsetme düşüncesinde olan Avcı, Berat-Siopis ikilisiyle de orta saha hakimiyetini ele geçirmek istiyor.

Nwakaeme ve Visca'ya uyarı yaptı

Ayrıca Nwakaeme ve Visca'dan daha aktif olmaları istendi. Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı öncesi geri dönüşleri beklenen Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'den beklenen haber gelmedi. İki oyuncu için de sağlık raporunda oynamamaları yönünde fikir belirtildi.