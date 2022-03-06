Şahin Kendirci kaç kardeş ailesi anne babası nerede yaşıyor?

Küçük yaşta Yetenek Sizsiniz yarışması ile adını duyuran, daha sonra birçok filmde rol alan ve asıl çıkışını Müslüm filmi ile yapan Şahin Kendirci bu akşam kardeşi Zeliha Kendirci ile İbo Show'un konuklarından biri olacak. Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci 21 yaşında ve 5 kardeşi olan Kendirci'nin ikiz kardeşi de var. Peki Şahin Kendirci'nin şarkıları ve filmleri neler?

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Müslüm filmi ile büyük ses getiren, şarkıları kadar oyunculuğu ile de konuşulan Şahin Kendirci bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci 5 kardeş, bir de ikizi var. 21 yaşındaki Şahin Kendirci, çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile adını ilk kez duyurmuştu. Kız kardeşi Zeliha Kendirci ile programda düet yapan Şahin Kendirci sesiyle de izleyiciden tam not aldı. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şahin Kendirci filmleri...

Şahin Kendirci kimdir:

Aslen Şanlıurfa'lı olan Şahin Kendirci 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 5 kardeşi olan Kendirci'nin ikiz kardeşi de vardır.

Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sempatik tavırları ve küçük yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır. 2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı.