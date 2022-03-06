'9 yıldır ben ölü gibiyim' deyip engelli kızına seslendi: Ne ceza var ne de işkence

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 916. gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 916. gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.



2013’te HDP ve PKK mensuplarının kızını dağa götürdüğünü aktaran anne Koç, "Benim kızımı park bahanesi ile çarşıya götürüp. orada kendi arabalarına atıp götürmüşler, daha sonra PKK’ya teslim etmişler. Benim kızım 15 yaşında iken götürdüler. Yüzde 40 işitme engellidir, kulağından ameliyatlıydı, daha dikişi çıkmadan götürdüler. Ben de 3 yıldır HDP’nin kapısındayım, kızımı istiyorum." ifadelerini kullandı.







"9 yıldır ben ölü gibiyim"

Koç "Benim kızım silah tutacak bir kız değil. 9 yıldır ben ölü gibiyim, evimde her gün taziye var. 40 yıldır fakir ve fukaranın çocuklarını dağa götürüyorlar. Ne kazandı HDP ve PKK, yeter artık çocuklarımızı versinler. Kızım eğer beni duyuyorsan gel, her yerde asker ve polislerimiz var, devletine teslim ol. Ne ceza var ne de işkence. Sizi orada korkutuyorlar, yalan söylüyorlar. Diyarbakır’da seni bekliyorum ve seni almadan gitmeyeceğim” dedi.