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Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...

Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...

TV8 ve Exxen'in patronu Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'dan gelen acı haberle dünyası başına yıkıldı.

Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti.

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Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

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Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...

Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ayyy covidmi? 😞" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci "Kanserdi." yanıtı verdi.

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Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

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