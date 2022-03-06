Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı! Sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti: Ölüm nedeni...
TV8 ve Exxen'in patronu Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'dan gelen acı haberle dünyası başına yıkıldı.
Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti.
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Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.
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Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ayyy covidmi? 😞" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci "Kanserdi." yanıtı verdi.
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Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.
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