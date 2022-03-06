Donald Trump'tan uçuk öneri! 'Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalamalıyız'

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sürerken AD eski başkanı Donald Trump'tan çılgın bir öneri geldi. Trump, New Orleans'ta Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'ne bağış yapan kişilerle yaptığı görüşmede, "Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalamalıyız. Bunun ardından 'Biz yapmadık, Çin yaptı' demeliyiz" dedi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'ne bağış yapan kişilerle dün akşam New Orleans'ta yaptığı görüşmede ilginç bir tavsiyede bulundu. Washington Post'ta görev yapan gazeteci Josh Dawsey'nin aktardığına göre Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair şöyle bir hamle önerdi:

Sonra da arkamıza yaslanır olanları izleriz!

"F-22 uçaklarımızın üzerine Çin bayrağı asıp Rusya'yı ağır şekilde bombalamalıyız. Bunun ardından 'Biz yapmadık, Çin yaptı' demeliyiz. Daha sonra bunlar birbirleriyle kavga etmeye başlar. Biz de arkamıza yaslanıp izleriz."

NATO'ya 'kağıttan kaplan' dedi

Trump ayrıca NATO'yu "kağıttan kaplan" diye niteledi. Dawsey'nin konu hakkında Twitter'da yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Trump'ın sık sık aleyhinde konuştuğu ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü üyesi Demokrat Ilhan Omar şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in, F-22 uçaklarımıza erişimi olabileceğine inanacak kadar aptal birinin olduğunu hayal edin. Şimdi o kişinin eski ABD başkanı ve başkomutanı olduğunu hayal edin."

'Vladimir bunu yaparsan Moskova'yı vururuz' dedi

Trump, golfçü John Daly'yle perşembe yaptığı telefon görüşmesinde de çarpıcı bir açıklama yapmıştı. 75 yaşındaki isim, Putin için "Herkes, 'O bir nükleer güç' diyor. Sanki ondan korkuyorlar" demişti.

Putin'le arkadaş olduğunu söyleyen Trump, "Onunla çok iyi anlaşıyordum. 'Vladimir bunu yaparsan, Moskova'yı vururuz. Moskova'yı vuracağız' demiştim" diye konuşmuştu:

Putin buna biraz inandı, yüzde 5-10 gibi. Tüm ihtiyacın olan da bu.