Japon otomobil devi Toyota'dan yok türkiye kararı! Toyota Türkiye'de üretime ara veriyor

Otomobil sektöründe yaşanan kriz sürüyor... Japon otomobil devi Toyota Türkiye, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara vereceğini açıkladı...

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Toyota Türkiye, 7-12 Mart'ta parça problemi sebebiyle üretime ara vereceğini açıkladı. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.