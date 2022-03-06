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Japon otomobil devi Toyota'dan yok türkiye kararı! Toyota Türkiye'de üretime ara veriyor

Japon otomobil devi Toyota'dan yok türkiye kararı! Toyota Türkiye'de üretime ara veriyor

Otomobil sektöründe yaşanan kriz sürüyor... Japon otomobil devi Toyota Türkiye, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara vereceğini açıkladı...

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Toyota Türkiye, 7-12 Mart'ta parça problemi sebebiyle üretime ara vereceğini açıkladı. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.

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