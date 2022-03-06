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Zelenski'yi kurtarma operasyonu! ABD ve İngiltere özel kuvvetlerinden gizli operasyon hazırlığı

Zelenski'yi kurtarma operasyonu! ABD ve İngiltere özel kuvvetlerinden gizli operasyon hazırlığı

RUSYA'nın Ukrayna saldırısı 11'inci gününde girerken ABD ve Avrupa basınından bomba iddialar peş peşe geliyor. The Sun, ABD özel kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için 'yüksek riskli' bir kurtarma operasyonuna hazırlandığını yazdı.

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Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın öncelikli hedefi olduğu belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski için ABD ve İngiltere harekete geçti. ABD özel kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Zelenski için yüksek riskli bir kurtarma operasyonuna hazırlandığı iddia edildi.

Litvanya'da bir üste buluştular!
İngiliz The Sun gazetesi, İngiliz ve ABD'li askerlerin söz konusu operasyon için Litvanya'daki uzak bir üste bir araya geldiği bildirdi. Rus Spetsnaz özel kuvvetlerinin Zelenski'yi hedef aldığının belirtildiğinin altını çizen gazete ABD İngiliz ortak operasyonunun bu çabaları sonuçsuz bırakmak için planlandığını belirtiyor.

70 İngiliz, 150 ABD askeri oerasyona katılacak
The Sun'a adının gizli kalması şartıyla konuşan bir kaynak operasyon kapsamında yaklaşık 70 İngiliz ve 150 ABD askerinin Ukrayna kuvvetleriyle birlikte kurtarma görevi için eğitim aldığını açıkladı.

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