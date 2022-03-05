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Cem Belevi kaç yaşında kiminle sevgilisi İrem Derici ile birlikte mi?

Cem Belevi kaç yaşında kiminle sevgilisi İrem Derici ile birlikte mi?

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Cem Belevi olacak. Şarkıları kadar özel hayatı ilde konuşulan Cem Belevi'nin İrem Derici ile sevgiliyken Bircan Bali ile aldattığı iddiası magazin basınında olay olmuştu. Peki kimdir Cem Belevi kaç yaşında, şarkıları hangisi?

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Her cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Cem Belevi olacak. Şarkıları kadar son günlerde çalkantılı özel hayatı ile gündem olan Cem Belevi'nin İrem Derici ile sevgili olduğu, fakat popçu Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı günlerce konuşulmuştu. Peki kimdir Cem Belevi, kaç yaşında, şarkıları neler? 

Cem Belevi kimdir: Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış oldu. 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başladı. Okul yıllarında konserler veren Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başladı. 

Üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitti. 5 sene kaldığı İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 yıl LondraDavid Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini tamamladı.

Üniversite yılları sırasında Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca beste yaptı. Ayrıca Londra’dayken London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başladı. ancak müzik yapma isteği ile her şeyi bırakarak Türkiye’ye döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarışladı.

Cem Belevi, 2013 yılında ilk albümü “Bilmezsin”i çıkarttı.

Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ve Ayşe Akın, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single'ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı.

Albümleri :
2013 - Bilmezsin 
2015 - Kim Ne Derse Desin (single)

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