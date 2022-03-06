BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  DÜNYA

Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin

Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken Zelenski, gece yarısı Ukrayna halkına, "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10'uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenski Ukrayna halkına seslendi.

"Saldırıya geçin"
Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenski, "Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız" ifadelerini kullandı.

Donbaslılara seslendi
Zelenski, sözlerinin devamında Donbas halkına da seslenerek, "Donbas! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbas'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk'i 8 yıl sonra Harkov'u karşılaştırın" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu paylaştı! 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Bakan Çavuşoğlu paylaştı! 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu!
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor!
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik
Akaryakıt fiyatları yükseldi! Depoda 200 lira fark oluştu
Akaryakıt fiyatları yükseldi! Depoda 200 lira fark oluştu
Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Putin yine sert çıktı: Ukrayna'da alınacak uçuşa yasak bölge kararını savaş ilanı olarak görürüz
Putin yine sert çıktı: Ukrayna'da alınacak uçuşa yasak bölge kararını savaş ilanı olarak görürüz